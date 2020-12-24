港股格局：伍禮賢料反壟斷法對阿里影響最大

恒指在平安夜半日市早間窄幅上落。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指恒指11月升勢受美國總統大選落幕，疫苗推出所帶動，惟現時消息面無太大變化，再推升恒指的動力不大。

12月波幅約900點，為下半年恒指波幅最少的一個月，他相信恒指結算日會於26,000點至27,000點之間，大市由傳統經濟股支持，科網股則繼續高位整固。

投資者可從兩方面部署，第一，由於政策收緊對公司業績的影響尚未浮現，相信最快明年6月才能反映政策方向改變對其業績影響，第二，投資者須留意阿里因不明朗因素，令股價受壓，未來幾個月有機會跑輸大市，持貨投資者可在250元水平沽貨避險。

不過，他補充最近跌幅較大，未來數天或有機會出現技術性反彈，若投資者在250元以下水平買入，可再觀望一段時間。

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