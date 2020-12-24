【產經直播】內地出招 重磅科網股難「平安」？
2020年12月24日 12:02
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港股周四(24日)平安夜僅半日市，受重磅科網股拖累下，恒指一度跌超過120點，不過之後止跌回升，最終收報26,386點，升43點。大市短期繼續會被重磅科網股拖後腿？
平台經濟股份受壓，有內媒指，市場監管總局就阿里巴巴(09988)涉嫌壟斷行為立案調查，另金融管理多個部門亦約見螞蟻集團。阿里巴巴急跌8%，收報228.2元；美團(03690)及騰訊(00700)齊挫逾2%，平台經濟股都係唔好掂住？
至於手機設備股跑出，瑞聲科技(02018)考慮分拆光學業務於內地上市，股份即市升近10%，有貨繼續揸？蘋果公司(Apple Inc.)增加iPhone12系統手機代工訂單至1,500萬部，舜宇光學(02382)亦有資金流入，但近期已累計一定升幅，有胡食咗先？
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