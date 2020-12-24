【市後重點睇】恒生科指挫逾3% 道期向好

●美匯指數報90.15；港匯見7.7524；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5212；美元兌日圓報103.58；歐元企1.2202；英鎊報1.3544。金價升至每安士1,874.56美元。布油力守51美元；紐油企48美元水平。道指期貨升79點。

-擬分拆誠瑞光學獨立上市，瑞聲科技曾漲近10%。

-阿里巴巴市值蒸發逾4,300億元，馬雲身家大縮150億元。

●港股格局：

-郭家耀料短期難有突破，阿里或下試220元。

-藺常念料拜登上場利好股市。

-許繹彬料續牛皮，港交所可憧憬。

-伍禮賢料反壟斷法對阿里影響最大。

●亞洲股市：日股仍漲逾百點，韓澳股揚升。

●人民幣速遞：中間價回升至6.5361；兌每百港元報84.22。

●駿隆：12月MPF人均賺4,470元，大中華股票基金表現佳。

●新股專輯：瑞麗醫美1手中籤率3%，上限0.4元定價。

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