【市後重點睇】恒生科指挫逾3% 道期向好
2020年12月24日 12:42
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●美匯指數報90.15；港匯見7.7524；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5212；美元兌日圓報103.58；歐元企1.2202；英鎊報1.3544。金價升至每安士1,874.56美元。布油力守51美元；紐油企48美元水平。道指期貨升79點。
●港股周四(24日)平安夜僅半日市，恒生指數收報26,386點，升43點或0.16%，科技指數回吐逾283點或3.36%，收報8,142點。小米集團再創新高，滙豐重上40元。https://bit.ly/3pd7Giu
-擬分拆誠瑞光學獨立上市，瑞聲科技曾漲近10%。
●阿里又中槍！涉嫌壟斷行為被立案調查，股價挫逾8%。https://bit.ly/2LVTXy2
-阿里巴巴市值蒸發逾4,300億元，馬雲身家大縮150億元。
-阿里與京東「二選一」！有咩恩怨情仇？https://bit.ly/34Hvcw5
●港股格局：
-郭家耀料短期難有突破，阿里或下試220元。
-藺常念料拜登上場利好股市。
-許繹彬料續牛皮，港交所可憧憬。
-伍禮賢料反壟斷法對阿里影響最大。
●壹傳媒升逾7%後倒跌收市，各界促證監會交代股價異動調查結果。https://bit.ly/3hdgjH5
●高銀金融復牌收升16%，高銀金融國際中心接管人確認已訂買賣協議。https://bit.ly/3aG7zb8
●A股快報：滬綜指半日收跌7點或0.21%，報3,375點；深成指跌46點或0.33%，至13,968點，跌穿14,000點關；創業板指數則跌11點或0.39%，報2,831點。https://bit.ly/3rpVGMs
●亞洲股市：日股仍漲逾百點，韓澳股揚升。
●人民幣速遞：中間價回升至6.5361；兌每百港元報84.22。
●駿隆：12月MPF人均賺4,470元，大中華股票基金表現佳。
●新股專輯：瑞麗醫美1手中籤率3%，上限0.4元定價。
●【股民熱話】2020年10大升幅股，你識幾多隻？https://bit.ly/3rotUQo
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