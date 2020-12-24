阿里巴巴：積極配合市監總局調查 目前業務一切正常
2020年12月24日 12:53
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴集團控股(09988)今(24日)收到國家市場監督管理總局（市監總局）發出的調查通知書，據中國反壟斷法開始對公司進行調查，公司將積極配合該局的調查，而目前公司業務一切正常。
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