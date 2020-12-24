【專家樓評】劉嘉輝：今年一手跌二手升 明年樓市穩中向好

臨近2020年末，回顧今年的樓市走勢，全年一手交投出現顯著回落，年內全新盤數量由去年的39個，下跌至今年的35個。雖然全新盤只減少4個，惟單位數目卻相差達30%，僅提供約1.3萬伙，主因年內「疫情」肆虐，發展商推盤步伐減慢，導致一手成交受到影響。筆者估計，全年一手成交量約1.45萬宗，將按年下跌約20%。

二手市場則出現明顯升幅，全年二手成交量料錄約4.4萬宗，按年上升達約14%，主要由於政府去年放寬住宅按保，帶動1,000萬元或以下住宅成交回升，加上一手市場放慢推盤，令購買力流入二手市場。

至於樓價方面，筆者認為全年樓價可謂「窄幅波動」，截至現時為止，樓價僅輕微下跌約1%，上下波幅只約3%至4%，相比過去上下波幅高達10%，表現迥異。展望未來，估計明年穩中向好，料一手成交量可達約1.8萬宗，二手則料可超逾5萬宗水平。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020