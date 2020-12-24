西九四小龍12月暫錄16宗成交　泓景臺劈價120萬沽

中原許永生表示，長沙灣西九四小龍12月至今暫錄約16宗成交，其中泓景臺佔5宗，平均實用呎價17,395港元。

該屋苑3座高層B室，實用面積676方呎，套三房間隔，8月開價1,300萬元，本月初調整至1,250萬元即獲洽購，放盤4個月，最終累減120萬元，獲同區客以1,180萬元承接，呎價17,456元。

據了解，原業主於2010年11月以630萬元入市該址，持貨10年，現成功沽貨帳面獲利550萬元離場，單位升值87%。

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