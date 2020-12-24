開明投資稱證監會針對主席指控對集團無影響
2020年12月24日 13:35
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開明投資(00768)公布，接獲公司主席及執行董事黃潤權告知，於香港證監會根據香港法例就奇峰國際集團(其股份已於2020年6月自聯交所除牌)向香港高等法院原訟法庭提交日期為今年12月18日之呈請中，彼被列為應訴人之一。
證監會於呈請中指稱，(其中包括)該除牌公司的董事(包括黃，彼從2007年4月至2010年6月作為獨立非執行董事)沒有以應盡及合理的謹慎、技能和努力履行彼等作為該除牌公司管理層之職責。董事會已獲黃告知其不同意證監會在呈請中所作的指稱，並將對呈請竭力抗辯。
由於該呈請不涉及公司或其任何附屬公司，故董事會(除黃外)已評估針對黃提出的指控和呈請的影響，並得出結論對集團目前沒有影響，也沒有損害黃擔任董事會主席和董事會成員的職責。該呈請仍在進行中，暫時尚無定論。
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