【專家樓評】李志成：疫苗為樓市帶來轉機　或有力反彈

第四波疫情未有緩和迹象，不過美聯儲局最新議息後維持利率不變，預期美國「零息水平」狀態將維持數年。相信在市場資金充裕的情況之下，本港低息環境將會延續，加上房屋供不應求等基本利好因素支持，樓市繼續呈現好淡爭持局面。

本行最新調查發現，超過5成受訪者認為未來樓市走勢平穩向好，比例達52.7%，創5季新高。相信疫苗將為經濟帶來轉機，樓市亦有望「小病初愈」。不過調查亦顯示，計劃未來12個月入市受訪者達39.4%，按季微跌，反映不少市民暫時抱較觀望態度，等待有「啱價」盤才考慮入市。

回顧2020年樓市，無論交投及樓價均隨疫情影響而波動，不過波幅不大，樓價一直「窄幅上落」。不過，疫情窒礙新盤推售部署，帶動部分購買力回流二手，樓市交投呈一手下跌，二手「疫市」上升的局面。預計2021年發展商推盤步伐將會視乎疫情走勢，相信不少會維持開價克制的策略，以吸納購買力；至於二手，受惠放寬按保的逾600萬至1,000萬元物業交投預計將繼續有支持。

最新失業率比上期輕微回落0.1個百分點至6.3%，不過數字有所滯後，第四波疫情下就業市場面對壓力，失業數字有機會再回升。雖然如此，基於疫苗「出世」，有望對樓市及經濟起刺激作用，預計樓市將由波動漸見平穩。如果疫情徹底平伏，香港經濟恢復增長而失業率回落，樓價更加有「反彈空間」，至於升幅就需視乎疫情平伏速度。

香港置業行政總裁 李志成

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