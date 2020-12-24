日央行：改變通縮需時 購買國債及ETF已影響市場功能

日本央行行長黑田東彥稱，日本經濟可能會有適度改善的趨勢，但目前消費物價指數(CPI)可能會呈負值，而改變通縮需要較長時間，央行必須準備靈活行動，在必要時採取有效措施應對。

他表示，央行購買日本國債、ETF已影響市場功能，這類成本必須盡可能控制，而持續的超低利率已對金融機構的獲利產生負面影響，央行希望以前瞻性的方式進行政策審查，以找到更有效實現經濟和價格穩定的方法，且減輕副作用。

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