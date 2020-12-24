馬雲帝國恐被解體！中國專家：政府希望見到更服從的公司

中關村互聯網金融研究院首席研究員董西苗直言，阿里及螞蟻被針對，顯然是當局對馬雲帝國的協同控制的升級。由於不需和Google及facebook等國際科網巨企競爭，內地的網路生態幾乎被阿里巴巴及騰訊所壟斷。如今內地打算修訂反壟斷法，可能會顛覆現狀，好的情境是罰款，壞的情境是行業領頭羊被解體，目前中國各大監管機構似乎正在協同努力，這對內地科網產業來說是個不好的信號。

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