馬雲帝國恐被解體！中國專家：政府希望見到更服從的公司
2020年12月24日 14:27
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(Getty Images圖片)
人民銀行等四大金融監管部門將會再次約談螞蟻集團，阿里巴巴(09988)也因涉嫌壟斷，被市場監管總局立案調查。外媒分析，中國當局此舉意在加強對阿里創辦人馬雲旗下網路帝國兩大支柱的審查力度，原因「馬雲帝國」象徵內地「大到不能倒」的實體，為中央所不樂見，當局希望看到一家規模更小、主導地位更弱、更服從的公司。
外媒報道，阿里巴巴及騰訊(00700)等內地科技巨頭，曾被譽為經濟繁榮的驅動力及科技實力的象徵。這些網路巨企累積了數億用戶，並全方位影響內地老百姓的日常生活。如今政府準備推出更多反壟斷法規，即今年11月公布的反壟斷法草案，給予政府超乎尋常的空間來約束像馬雲這樣的科技企業家。
中關村互聯網金融研究院首席研究員董西苗直言，阿里及螞蟻被針對，顯然是當局對馬雲帝國的協同控制的升級。由於不需和Google及facebook等國際科網巨企競爭，內地的網路生態幾乎被阿里巴巴及騰訊所壟斷。如今內地打算修訂反壟斷法，可能會顛覆現狀，好的情境是罰款，壞的情境是行業領頭羊被解體，目前中國各大監管機構似乎正在協同努力，這對內地科網產業來說是個不好的信號。
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