人行易綱：保持人民幣匯率彈性　推進數碼貨幣研發

人民銀行行長易綱發表文章指，中國經濟是大國經濟，有很強的溢出效應和溢回效應，人民幣會以市場化方式逐漸成為國際貨幣。他提出完善貨幣供應調控機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速，增強貨幣政策的規則性和透明度，建立制度化的貨幣政策溝通機制，以提升管理效率。

他表示，中國需要推進金融的雙向開放，其中包括加速人民幣國際化步伐，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係，保持人民幣匯率的彈性。同時，推進數碼貨幣研發，並有序展開數碼人民幣的可控試點及建立健全法定數碼貨幣法律框架。

截至下午約2時30分，在岸人民幣(CNY)報6.5282兌每美元，升96點子。

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