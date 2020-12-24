中國狂掃貨！玉米價格創1988年以來最長升勢

中國11月玉米進口量創歷史新高，為邁向自1988年來最長升勢的全球玉米價格帶來另一波樂觀情緒。

根據周四(24日)的海關數據，中國上個月購買的玉米按年大增12倍。今年首11個月玉米進口量增長1倍以上，達到900萬噸，進一步超過了其對世界貿易組織承諾的720萬噸。

由於近幾個月來中國的採購步伐加快，全球農作物價格一直猛漲，國內豬隻從非洲豬瘟的復甦速度快於預期。基準的芝加哥玉米價格大漲，因中國將不得不增加向美國採購的預期，且南美的供應因天氣乾燥而減少。

芝加哥期貨交易所3月份交割的玉米期貨連續第10天上漲，這是自1988年以來最長升勢；玉米價格一度上漲0.4%至每蒲式耳4.49美元。

中國農業農村部官員唐珂表示，玉米價格上漲推高了中國整體穀物價格，該國增加進口包括大麥和乾玉米酒糟在內的其他飼料穀物，以縮小供應缺口。

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