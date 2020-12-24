中美兩國開始鬥6G　比5G快50倍

才剛進入5G時代，6G大戰又已經要開打。中美兩國搶先展示衞星通訊技術。今年10月份，Space X於美國NASA甘迺迪太空中心發射了獵鷹9號火箭，將60顆星鏈(StarLink)網絡衞星送上太空。其目標是發射3萬顆衞星，建置環球最大低軌道衞星群，望透過衞星提供更廣泛的網絡。

緊隨的11月份，中國成都國星宇航、電子科技大學及北京MinoSpace技術公司共同開發的6G通訊衞星「電子科技大學號」，在太原發射中心送入太空。

6G是打造由地面、天空乃至太空的超廣域覆蓋，以300GHz至10THz頻率的電磁波進行傳輸。三星發表的6G白皮書預期，6G的峰值數據速度為每秒1000GB或1TB，是5G的50倍；空中延遲低於100微秒(0.0001秒)，即5G的1/10。

有如「鐵甲奇俠」(Iron Man)中的智慧城市，到處有感測裝置記錄人、事、物數據，彙集至雲端模擬出「虛擬數碼雙生社會」，因此Iron Man能不受時空、地點限制，看見城市發生的任何事物和數據，或用全息投影參加會議。

分析指，6G將具備眾多特徵，包括衞星之間的直接通訊、超高速網絡連接，支援智慧工廠、自行駕駛汽車、機械人以及混合實境等新應用，透過不同衞星系統的切換、漫遊，配搭高速光纖等實現全球覆蓋的高速網絡。

台灣穩懋的客戶已要求其研發6G射頻元件、PA(功率放大器)及和中低軌道衞星通訊用毫米波高頻射頻(RF)元件。穩懋客戶包括蘋果、高通及三星等，都加入美國電訊標準組織(ATIS)成立的Next G Alliance聯盟，成員包括美國AT&T、T-Mobile、Verizon、思科、Facebook及微軟等巨企。

ATIS總裁Susan Miller表示，北美須盡快制訂策略，令6G成為未來10年全球行動通訊技術的領導者。雖然三星發表的6G白皮書預期，6G要到2030年才能商業使用，但亦可能更快速度推進。

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