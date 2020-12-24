李嘉誠及李澤鉅續增持長實
2020年12月24日 14:41
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就長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅增持長實集團(01113)事宜，長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於2020年12月18日、12月21日、12月22日及12月23日，以平均價每股40.677元、39.9804元、38.8302元及38.9406元購入長江實業共77.65萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.86%增至35.89%；李澤鉅由35.93%增至35.95%。
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