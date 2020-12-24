德勤辭任及退任潮未完！逾一年涉達104家上市公司

該公司宣布，德勤已辭任核數師一職，自12月23日起生效。德勤於其辭任函中指出，作為其正常程序(包括每年考慮是否繼續擔任其核數客戶的核數師)的一部分，經計及與審核有關的專業風險、核數費用水平及其目前工作流程下可動用的內部資源等因素後，決定辭任核數師一職。

董事會進一步宣布，根據董事會審核委員會的推薦建議，已議決委任金道連城會計師事務所為新核數師，自12月23日起生效，直至下屆股東周年大會結束為止。

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