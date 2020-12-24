德勤辭任及退任潮未完！逾一年涉達104家上市公司
2020年12月24日 14:44
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德勤‧關黃陳方會計師行(下稱德勤)再「劈炮」！計及最新公布更換核數師的首控集團(01269)，德勤在過去一年多以來，已公布辭任及退任104家香港上市公司核數師職務。
該公司宣布，德勤已辭任核數師一職，自12月23日起生效。德勤於其辭任函中指出，作為其正常程序(包括每年考慮是否繼續擔任其核數客戶的核數師)的一部分，經計及與審核有關的專業風險、核數費用水平及其目前工作流程下可動用的內部資源等因素後，決定辭任核數師一職。
董事會進一步宣布，根據董事會審核委員會的推薦建議，已議決委任金道連城會計師事務所為新核數師，自12月23日起生效，直至下屆股東周年大會結束為止。
根據東網統計，去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的香港上市公司數目至少達104家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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