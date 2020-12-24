眾安保險售出內地首張數碼人民幣保單

眾安保險12月23日宣布，一位消費者於12月15日在眾安保險應用程式(APP)購買的尊享e生2020版成功出單，意味內地首張數碼人民幣保單出爐。

內媒報道，自今年10月深圳數碼人民幣紅包試點以來，銀行、保險、第三方支付機構等金融機構紛紛參與數碼人民幣試點。

眾安保險表示，今年11月，眾安保險與建設銀行啟動數碼人民幣在保險線上場景應用合作，部分試點使用者可以透過眾安保險APP使用數碼人民幣購買尊享e生2020版。隨着首張數碼人民幣保單出爐，眾安保險成功將數碼人民幣的應用延展到保險領域。

今年12月，在蘇州數碼人民幣試點工作中，除了工、農、中、建四大行之外，還新增加交通銀行及郵儲銀行兩家國有銀行。此外，部分第三方支付公司也參與蘇州數碼人民幣試點。其中，拉卡拉是首家開通數碼人民幣受理服務的支付機構。

報道稱，目前數碼人民幣試點地區可能將新增上海、長沙、海南、青島、大連、西安等6個城市，人行數碼貨幣研究所已經與京東數科、滴滴出行、美團、拉卡拉、銀聯商務等多家機構達成戰略合作，共同推進數碼人民幣試點測試生態體系。

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