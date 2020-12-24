人行行長易綱：加強對系統性金融機構監管

中國人民銀行行長易綱周四(24日)在官媒撰文指出，內地要健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，維護金融安全，守住不發生系統性風險底線，加強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施統籌監管。

易表示，一段時間以來，金融風險成為重大風險之一，其形成和人行制度還不完全適應高水準社會主義市場經濟體制有關，體現為貨幣政策易鬆難緊，政策傳導效率存在體制機制性梗阻，人行對系統性金融風險的統籌監管不足等問題。

他認為，內地金融監管和風險處置中的道德風險問題依然突出，市場紀律、破產威懾和懲戒機制尚未真正建立。人行作為金融體系的最後貸款人，必須在事前事中事後全過程切實履行防控系統性金融風險的責任。

在建設現代中央銀行制度的重大舉措方面，易提出，一是要完善貨幣供應調控機制；二是要構建金融有效支持實體經濟的體制機制；三是要建立現代金融機構體系；四是要推進金融雙向開放；五是要健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。

他強調，維護金融安全，守住不發生系統性風險底線。完善宏觀審慎管理體系，加強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施統籌監管，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構和金融基礎設施納入宏觀審慎管理，發揮宏觀審慎壓力測試在風險識別和監管校準中的積極作用。

他還表示，要建立權威高效的重大金融風險應急處置機制，完善存款保險制度，在股東、債權人等依法合規承擔損失的前提下，發揮好存款保險基金的處置平台作用，人行依法履行好最後貸款人職責。嚴肅市場紀律，對重大金融風險形成進行問責，金融機構、地方政府、金融監管部門要依法承擔責任。

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