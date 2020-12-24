二手樓價指數連跌兩周　累挫逾1%

本周三大整體二手樓價指數齊跌，但跌幅收窄。中原城市領先指數CCL最新報175.88點，按周跌0.38%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.99點，按周跌0.45%。CCL(中小型單位)報176.49點，按周跌0.49%。三大整體指數齊跌兩周，CCL累跌1.05%，CCL Mass累跌1.34%，CCL(中小型單位)累跌1.31%。

CCL(大型單位)報172.68點，按周升0.25%，連升3周共0.74%。近8周豪宅樓價在171點到172點之間企穩，有回穩迹象。

第四波疫情3周計，CCL三大整體指數首周齊升後，連續二周齊跌，走勢反覆。近3周，CCL累升0.19%，CCL Mass累升0.07%，CCL(中小型單位)累升0.09%。本周指數是反映11月30日政府宣佈收緊防疫措施當周市況，尚未反映再收緊防疫及疫苗接種的消息。預期未來幾周，樓價繼續反覆，波幅忽大忽小，未有向上或向下的訊號，走勢仍有待觀察。

四區方面，三區跌一區升。新界西CCL_Mass報162.17點，按周升0.56%。新界西樓價上周急跌後，今周回升，顯示有用家承接支持。新界東CCL_Mass報188.88點，按周跌0.2%，連跌兩周共1.99%。九龍CCL_Mass報173.81點，按周跌0.93%，連跌兩周共1.43%。港島CCL_Mass報185.06點，按周跌0.85%，終止連升兩周走勢。

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