越秀交通基建旗下12條公路車流量增

中國高速公路於5月6日恢復收費，該公司旗下12個公路項目的日均收費車流量錄得雙位數增長，其中天津津雄高速、廣西蒼郁高速、湖北漢鄂高速、湖北大廣南高速、虎門大橋及清連高速等6個項目，更同時錄得路費收入雙位數增長。

越秀交通基建表示，隨着中國經濟逐步恢復常態運行，預期車流量將持續跟隨社會發展上升，帶動集團的路費收入增長。

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