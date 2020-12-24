美聯集團發「盈喜」　後勤獲加薪派花紅

集團預期業績轉虧為盈的原因，除其他因素外，更基於香港市場佔有率增加，尤其是二手住宅市場、優化資源分配導致營運效率得以提升、及獲得香港政府於「保就業」計劃下之補貼。

此外，該公司宣布，向中央專業部門(CPU)及前線文職同事發放年終花紅，平均可獲派1個月，表現突出者最高可獲派1.6個月。並提早宣布加薪，平均加薪幅度2.5%，升職同事可獲更顯著加幅，整體加幅優於大市。

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