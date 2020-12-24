【全球攬炒】「Z世代」失業驚人　將影響終生收入

長遠來說，「Z世代」(泛指1990年後出生的年輕人)是未來世界主人翁，惟目前先要經歷一番磨鍊！外國傳媒報道，年輕就業族群「Z世代」在這波疫情中受很大驚嚇，尤其15至24歲失業率大幅攀升。在「七大工業國」(G7)這類經濟發達國家中，年輕人失業狀況嚴峻，截至今年上半年為止，超過640萬人失業。

有媒體訪問了10個國家的「Z世代」年輕人，指出這些原本專注於大學、甚至參加演唱會的世代因疫情令生活起了莫大變化，世界似乎都顛倒了。許多人被迫與父母同住，這些年輕人從成為學生、運動員和工人到照顧生病的親戚，盡一切可能賺錢養家糊口，有人甚至成了母親。

就業狀況更慘不忍睹！據經合組織(OECD)數據，G7的年輕人從2019年底佔所有就業人士的11.2%，降至今年6月底的10%，上半年有高達640萬人失業。G7成員為美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本。以美國為例，雖然美國的失業率已從4月份的第二次​​世界大戰後高位14.7%降至6.75，但對於20多歲的人來說，失業率仍保持雙位數。

據倫敦經濟政策研究中心的研究發現，對18至20歲的人來說，即使一個月的失業也影響他們終生收入的2%，呼籲政府要正視此問題。

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