投資者要警惕！美媒指特朗普愈來愈不可控制

外國傳媒報道，任期只剩4周，此時此刻的美國總統特朗普顯得比平常更肆無忌憚，過去幾天的言行舉止，展現了擔任總統以來最讓人無法捉摸的一面；特朗普身為全世界最有權力的人物，卻把所有心力聚焦在一個超越他控制範圍外的領域：找不到能避開以「失敗者」角色離開白宮的方式，就連某些最忠心的幕僚近期也對特朗普飄忽不定的行為舉止感到擔心。

報道指出，特朗普這陣子的表現到底是耍脾氣、引人注意還是某種形式的自我心理療癒，外界無法確知。不過，有政壇人士認為，或許這一切都是特朗普在為宣布再戰2024年的戲劇化鋪陳。毫無疑問，候任總統拜登宣誓就職前的這20幾天，華府將充滿焦慮不安。

為了留在總統位子上，特朗普是否將不惜一切代價留在白宮，或者將在接下來幾周突然推出一連串片面政策決定，無人說得準。一名前任顧問透露，目前狀況最讓人憂慮的重點在於白宮西廂某些核心幕僚都已經消失了，以往這群幕僚如同特朗普身邊的防護網，私下彼此串聯起來，努力防止特朗普接受高風險、可能觸法或危險有害的外部建議。

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