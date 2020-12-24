新股專輯：新紐科技傳超購446倍　招股價上限定價

新紐科技發售2億股股份，招股價介乎每股3.06元至4.36元，集資最多8.72億元，預期明年1月6日上市。未來金融為獨家保薦人。

是次集資所得將用於開發新解決方案及升級現有解決方案；增加銷售及營銷能力；營運資金及其他一般企業用途。

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