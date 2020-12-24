新股專輯：新紐科技傳超購446倍 招股價上限定價
2020年12月24日 18:07
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中國軟件開發企業新紐科技(09600)周四(24日)截止認購，消息指，國際配售部分超購多倍，而本港公開發售部分超購446.5倍，並擬以招股價上限4.36元定價。
新紐科技發售2億股股份，招股價介乎每股3.06元至4.36元，集資最多8.72億元，預期明年1月6日上市。未來金融為獨家保薦人。
是次集資所得將用於開發新解決方案及升級現有解決方案；增加銷售及營銷能力；營運資金及其他一般企業用途。
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