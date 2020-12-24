Mount Nicholson第3期招標推出5伙分層戶
2020年12月24日 18:46
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Mount Nicholson
九龍倉(00004)及南豐集團合作發展、會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第3期，剛上載最新銷售安排，以招標形式推出5個分層單位，招標日期為2021年1月1日。
是次標售包括3C、3D、8C、15C及15D單位，實用面積4,230至4,601方呎。九龍倉表示，集團成功投得山頂文輝道地皮，反映對豪宅市場的信心，故推出上述項目單位招標。
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