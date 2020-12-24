TikTok罕見披露英國業務表現　去年虧損逾9億元

外國傳媒報道，TikTok的英國業務2019年錄得1.195億美元(約9.28億港元)虧損，受廣告和市場營銷費用影響，這也給了外界了解這個視頻分享應用如何快速擴張的一個罕見機會。

據本周發布的最新公司文件，TikTok的母公司字節跳動未披露全球收入數據，但英國業務2019年銷售額達到2,000萬美元。當年銷售和營銷費用為1.09億美元。英國子公司2018年尚未開始公布收入數據。

字節跳動據悉2019年實現收入超過170億美元，利潤超過30億美元。據初創公司追蹤機構CB Insights的數據，字節跳動的價值已達到1,400億美元。

2018年底時，TikTok在英國僅有小量員工。TikTok此後一直在快速擴張，從社交媒體競爭對手挖來了數百名員工，並考慮將倫敦作為國際總部。據了解計劃的消息人士透露，該公司尚未作出決定。

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