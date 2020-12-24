中國缺電恐持續數月　或加速供應鏈撤離

外國傳媒報道，中國近來電力短缺，數省地方政府正削減對一些工商業用戶的電力供應，IHS Markit分析，中國電力緊張問題可能持續幾個月；牛津大學中國政治學教授Rana Mitter表示，西方正採取行動重新建立供應鏈，中國電力供應不可靠問題，可能成為供應鏈脫離中國的新動力。

據外媒估算，湖南的電力供應可能短缺高達12%。IHS Markit煤炭、金屬和礦業高級主管James Stevenson表示，當看到中國電力這麼短缺，真正需要做的就是減少需求。

據悉，中國電力緊張情況包括：

●在中國製造業重鎮廣東省，電力線路周一(21日)冰凍，造成電力設備短暫中斷。

●摩根士丹利指出，在浙江省，一些地方政府已下令發電廠和工業用戶在年底前關門，以符合「十三五」規劃對煤炭等能源的消費總量和強度削減。

●負責中國大部分電力線路營運的國家電網表示，會動員員工減緩在北京、重慶、吉林電力中斷情況，這3地都面臨寒冬用電需求升高及供應吃緊問題。

報道指出，比以往更寒冷天氣使中國冬季取暖電力的需求正在提升，冰雪也在對電網基礎設施造成嚴重破壞；此外，中國某些地區正在限電以控制排放，這造成一些地區在高峰時段沒有足夠電力。接下來幾個月的天氣狀況，將是決定中國斷電程度的關鍵因素。

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