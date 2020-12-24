思捷再現人事變動 舊班底悉數離場
2020年12月24日 19:55
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繼思捷環球(00330)上周宣布兩外籍高層辭任後，公司再現人事變動。思捷傍晚宣布，由於發展其他業務承諾，柯清輝將辭任非執董、董事會非執行主席、授權代表等職務；李嘉士辭任獨立非執董，邱素怡則獲委任為董事會代理執行主席及授權代表，相關變動自2021年1月1日(即下周五)起生效。
此外，Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB則因為近期思捷股東基礎變動，及新大股東可能對公司方向帶來改變，周四(24日)起辭任獨立非執董。
羅琪茵7月初成為思捷大股東至今不足半年，思捷董事局成員不斷「執位」，包括上周宣布辭任執董的Anders Christian KRISTIANSEN及Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES等人。隨著柯清輝及李嘉士明年1月辭任，意味舊班底將悉數離場。
思捷並宣布，委任DALEY Mark David為執董、總裁兼行政總裁，萬永婷為執行董事及產品開發總裁，William Nicholas GILES 先生為獨立非執行董事。DALEY將與思捷現任行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN和現有管理團隊合作以確保順利過渡。
據公告，DALEY現時56歲，曾任Billy Reid、Smythson of Bond Street及Augustinus Bader Group之行政總裁，及Ralph Lauren亞太地區集團總裁等職務。而萬氏現時40歲，為北京工業大學藝術設計學院之國際助理教授。
公司表示，正考慮及物色合適人選填補董事會主席空缺。