思捷再現人事變動　舊班底悉數離場

此外，Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB則因為近期思捷股東基礎變動，及新大股東可能對公司方向帶來改變，周四(24日)起辭任獨立非執董。

羅琪茵7月初成為思捷大股東至今不足半年，思捷董事局成員不斷「執位」，包括上周宣布辭任執董的Anders Christian KRISTIANSEN及Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES等人。隨著柯清輝及李嘉士明年1月辭任，意味舊班底將悉數離場。

思捷並宣布，委任DALEY Mark David為執董、總裁兼行政總裁，萬永婷為執行董事及產品開發總裁，William Nicholas GILES 先生為獨立非執行董事。DALEY將與思捷現任行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN和現有管理團隊合作以確保順利過渡。

據公告，DALEY現時56歲，曾任Billy Reid、Smythson of Bond Street及Augustinus Bader Group之行政總裁，及Ralph Lauren亞太地區集團總裁等職務。而萬氏現時40歲，為北京工業大學藝術設計學院之國際助理教授。

公司表示，正考慮及物色合適人選填補董事會主席空缺。