積金全年人均賺3.6萬　專家籲吼「歐」避「港」

今年環球股市在疫情下不跌反升，帶動強積金回報意外地向好。據晨星(亞洲)截至12月21日數據顯示，本月整體強積金回報平均升1.54%，令年內回報累增10.38%，惟香港股票組別年內僅升約8%，表現跑輸。專家提醒，港股在中美力角上面臨不少挑戰，值博率不高。

按積金局截至9月底止強積金資產總值約10,218.4億港元計算(未計入其後新供款)，單計12月，每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面獲利約5,403元，全年計平均帳賺36,424元。

由於歐美疫情未受控，亞洲股市本月繼續跑贏，當中，亞太區股票(不包括日本)及亞洲股票(不包括日本)升幅最大，分別為3.97%及3.58%，環球股票升2.48%，美國股票升2.15%。香港股票期內表現則最差，12月升幅僅1.13%，低於歐洲股票的1.2%。全年計，經濟復甦最快的亞洲股票(不包括日本)、中國及大中華股票表現出色，期內分別累漲22.84%及20.78%；其次為升17.01%的進取型股債混合。表現最差為歐洲股票，下跌0.17%，是今年唯一錄得負回報的資產組別。

今年即將過去，高富金融集團常務董事謝禮健在論及來年部署時表示，投資者須視乎個人組合，若目前手持大部分債券及貨幣基金，現時未必適合換貨高追股市，因其估值已高。

若單看股市，雖然目前疫苗成效存疑，且病毒出現變種，但同時全球多國實施量化寬鬆，美元貶值，美股市盈率由過去平均16倍升至約22倍。他認為，縱使美股近年主要靠資金推動而非基本因素，惟美國候任總統拜登的可預測性較高，會有利投資市場，故即使美股估值高，仍可作為股票組合核心。另一方面，中國經濟發展迅速，雖然估值相對落後，亦不至於與美股回報相差太遠，中國與亞洲股市可作策略性投資，惟比重應較少，而港股則受制於中美關係，值博率不高。

永明資產管理首席投資策略師雷志海強調，強積金的部署應取決於年紀及退休時間，雖然預計明年股市還有上升空間，但市況勢波動，若投資者準備移民，現時便不應入市。相反，若投資者距離退休還有一段長時間，應採取較進取的部署，選擇以股票市場為主的組合。

他建議可留意亞洲及歐洲股市。亞洲市場方面，預期北亞地區股市表現較佳，中國內地、南韓及台灣等地的科網股年內表現出色，而歐洲股市明顯落後，且側重舊經濟板塊，例如製造業及金融，當明年初疫苗有望普及化時，歐洲股市最能受惠經濟復甦。再者，由於美股估值貴，尤其電動車及科網股等個別板塊，使投資者有獲利沽出的誘因，繼而轉投歐洲市場。港股則面臨不少挑戰，包括中美之間的角力，美國總統特朗普卸任前亦可能對中國企業不斷施壓。

另一機構強積金顧問公司駿隆亦指出，今年12月環球股市向好，強積金報捷，截至12月18日，駿隆強積金綜合指數上漲1.8%。3大主要指數中，股票基金指數升2.5%；混合資產基金指數升2.3%；固定收益基金指數升0.2%。由於疫苗生產取得突破，料量產時將帶動舊經濟板塊，長線投資者可根據自身風險承受能力，分段吸納新舊經濟比例平衡的股票類別基金。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020