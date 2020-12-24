粵港灣控股獨立非執董離世
2020年12月24日 20:51
東網電視更多新聞短片
粵港灣控股(01396)發通告表示，獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員趙立華於12月23日離世。通告稱，趙立華自2014年起擔任該企獨立非執行董事，其辭世後董事會僅包括兩名獨立非執行董事審核委員會及提名委員會分別僅由兩名成員組成，而提名委員會並無主席。
粵港灣控股稱，正努力物色適當人選，務求在實際可行情況下，盡快於2020年12月23日起計三 個月內，委任一名獨立非執行董事及填補相關的空缺。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020