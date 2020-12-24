遊戲業成疫下贏家　全年銷售料增20%

遊戲業成為今年疫情下的贏家之一，研究公司IDC數據顯示，全球視像遊戲今年銷售將按年大增20%至1,797億美元(1.4萬億港元)，超越運動和電影業的銷售總和。

運動和電影業均在疫情中重創，因封鎖措施下運動場和電影院需要關閉。相反地，人們宅家刺激視像遊戲需求，視像遊戲生產商如任天堂、索尼和微軟今年銷售均急升。

雖然疫苗快將推出，但隨著索尼和微軟推出新款遊戲機，預期遊戲業將在明年繼續強勁增長。

IDC遊戲研究總監Lewis Ward指出，到2021年年底，仍可能有數十億潛在人口需要疫苗，因此遊戲業的增長放緩時間可能到2022年才發生。他又預期業界最大的收益來源是手機遊戲，若不計遊戲內廣告收入，今年全球手機遊戲收入料按年增24%至877億美元。

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