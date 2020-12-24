新股專輯：網上車市及Legion Consortium過關

網上汽車新媒體平台Cheshi Holdings Ltd.(網上車市)及新加坡物流商Legion Consortium Ltd.通過聯交所上市聆訊。

市傳網上車市計劃集資1億美元(約7.8億港元)，農銀國際為獨家保薦人。該公司2020年上半年，盈利2,470.7萬元人民幣(下同)，按年上升13.36%；收入5,889.7萬元，按年下滑24%，而廣告服務收入佔比達99.7%，按年增加2.7個百分點。

集資所得將用於鞏固市場地位；加強研發與IT系統及開發新產品；未來投資及收購；以及營運資金。

至於Legion Consortium，其目前正在營運3個約38,240平方米的物流堆場。今年首8個月盈利344.02萬新加坡元，按年倒退24.03%；收入按年減少7.37%至2,662.16萬新加坡元。

集資所得將用於策略性收購；擴充貨車運輸服務分部的車隊及相關勞工資源；加及鞏固貨運代理服務分部；購買一套會計及營運系統及增加相關勞工資源；以及營運資金和其他一般企業用途。

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