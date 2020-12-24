樓價Update：特色戶放盤「疫」市減價120萬

特色戶放盤少有，但「疫」市下都要劈價，大角咀形品．星寓頂層連天台及平台單位，減價120萬元，終以約2,080萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環帝后華庭2座低層G室，實用面積516方呎，三房間隔，向東北，以1,100萬元將單位易手，實用呎價21,318元，原業主於2015年1月以830萬元買入單位，持貨5年帳面獲利270萬元，單位升值33%。

●北角柏傲山5座低層D室，實用面積596方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,550萬元承接，實用面積呎價26,007元，做價及呎價創屋苑同類型單位近一年新低，原業主於2016年5月以1,508萬元購入上址自住，持貨逾4年至今易手，帳面獲利42萬元，單位期內升值約3%。

●東半山嘉苑B座頂層特色單位連天台戶，實用面積約1,158方呎，採三房套間隔，原開價3,200萬元，減價50萬元或約1.6%，日前最終以3,150萬元獲買家接手，實用呎價約27,202元，屋苑現時約有14個放盤提供，最低入場費由2,300萬元起。

●鰂魚涌康怡花園F座低層13室，實用面積約596方呎，三房間隔，望山景，放盤約三個月，原業主開價1,038萬元，經議價後減價53萬元或約5.1%，最終以985萬元沽出，實用呎價約16,527元，原業主於2016年9月以約814萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約171萬元，物業升值約21%。

●筲箕灣遠晴中層A室，實用面積約431方呎，為一房間隔，原業主開價約808萬元，議價後以約770萬元成交，實用呎價約17,865元，買家為外區用家，並物色交通方便的港島上車盤單位，原業主於2014年9月以約654.2萬元購入，是次轉售帳面獲利約115.8萬元，物業升值約18%。

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九龍區

●大角咀形品．星寓12月錄約3宗買賣，較上月同期2宗增加，成交包括頂層Penthouse，套三房間隔，實用面積約947方呎，連46方呎平台及761方呎天台，以2,200萬元放盤2個月後，獲區內客接洽，議價後減價120萬元，以約2,080萬元成交，實用呎價約21,964元，新買家為家庭客，睇樓1次後拍板入市。

●荔枝角美孚新邨12月暫錄25宗成交，其中4期百老滙街113號中層D室，實用面積590方呎，原則大兩房間隔，9月初開價850萬元，現降價55萬元，以795萬元易手，實用呎價13,475元，新買家為外區客，看好後市，拍板入市自用。

●長沙灣青薈低層B室，實用面積約224方呎，一房間隔，近日以465萬元沽出，實用呎價約20,759元，上述為屋苑本月首宗二手買賣，現時約有10個二手盤源提供，最低入場價由480萬元起。

●何文田加多利軒低層D室，實用面積264方呎，一房間隔，開放式廚房，望街景，最初開價590萬元，放盤不足2星期，降價20萬元，以570萬元成交，實用呎價21,591元，新買家為上車客，原業主於2017年3月以526萬元買入，持貨滿3年沽貨帳面獲利44萬元離場。

●將軍澳南豐廣場2座低層C室，實用面積419方呎，屬兩房間隔，吸引同區換樓客承接，成交價約640萬元，實用呎價約15,274元，原業主於2014年10月斥資465萬元購得，是次轉手帳面獲利約175萬元，升值約38%。

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新界區

●東涌映灣園3座高層E室，實用面積543方呎，兩房間隔，享開揚山景，叫價660萬元，零議價，由於開價貼市，迅速獲買家以一口價承接，實用呎價12,155元，新買家為用家，原業主則於2001年10月以181萬元一手買入，持貨19年轉售，帳面獲利479萬元或2.6倍。

●青衣青怡花園4座極高層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，望山景，近日以538萬元沽出，實用呎價約15,685元，原業主於2002年7月以約102萬元購入，持貨至今約18年，現轉手帳面獲利約436萬元，物業升值約4.3倍。

●荃灣全‧城滙地庫層一個單號車位，月租叫價5,200元，新近以5,000元租出，業主於2019年以310萬元買入，現租出可享近2厘租金回報，項目現時有4個車位租盤，月租叫價由5,700元至6,000元。

●屯門麗日閣低層E室，實用面積258方呎，兩房間隔，叫價370萬元，減價30萬元，以340萬元沽出，實用呎價13,178元，新買家為今期新居屋申請人士，預計揀樓無望，遂回流私樓市場覓盤入市，迅速拍板入市。

●元朗世宙3座中層C室，實用面積約430方呎，兩房間隔，近日獲買家以643萬元承接，實用呎價約14,953元，原業主於2016年3月以約555.7萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約87.3萬元，物業升值約16%。

●元朗區12月二手成交保持平穩，累錄約110宗成交，其中朗庭園1座高層A室，實用面積397方呎，兩房間隔，叫價570萬元，外望開揚景致，減價22萬元，以548萬元易手，實用呎價13,804元，買家屬首次置業，原業主於2014年11月以402萬元購入，持貨6年轉售帳面獲利146萬元或36%。

●元朗錦綉花園K段3街雙號屋，實用面積1,035方呎，以1,380萬元沽出，實用呎價13,333元，新買家鍾情單位設前後大花園，即入市作自住用途，原業主於1990年以105萬元買入上址，持貨約30年，是次轉手帳面獲利約1,275萬元，單位期內升值12倍。

●馬鞍山新港城C座高層1室，實用面積490方呎，三房間隔，叫價800萬元，經議價後減50萬元，以750萬元沽售，實用呎價15,306元，原業主於2010年11月以300萬元購入，持貨10年至今沽售，帳面獲利450萬元，單位期內升值1.5倍。

●西貢逸瓏海滙3座中層K室，實用面積約427方呎，一房間隔連儲物室，享開揚山景，近日獲買家以596萬元承接，實用呎價約13,958元，原業主於2016年8月以約507.1萬元購入，持貨約4年，現轉手帳面獲利約88.9萬元，物業升值約18%，屋苑現時約有51個放盤提供，最低入場價由580萬元起。

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