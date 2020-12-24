【全球救市】土耳其抗通脹　連續兩個月加息

外國傳媒報道，土耳其央行周四(24日)宣布加息，連續兩個月調高指標利率，讓央行新任行長Naci Agbal的承諾得以兌現。他早前矢言為了抑制通脹提升，必須緊縮政策。

央行將利率從15厘提高至17厘，符合市場預期。消息發布後，貨幣里拉兌美元匯率一度升值1.1%至1美元兌7.5589里拉，股市一度上漲0.8%。

央行表示，基於里拉匯價貶值、國內需求和食物等大宗商品價格的風險，在通脹持續下降前，利率決策將維持緊縮立場。

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