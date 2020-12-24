小心！高盛警告：3大威脅拖累股市明年表現

外國傳媒報道，在疫苗利好及央行大量放水下，高盛11月上調今年標指目標，自3,600點升至3,700點，同時估計標指在2021年底反彈16%至4,300點，2022年底達4,600點。

然而，以David Kostin為首的高盛分析師團隊表示，疫苗分配延遲、通脹和利率攀升，以及明年1月5日喬治亞州參議員補選所帶來的政策不確定性，恐為明年股市增長面臨的主要威脅。

民調機構YouGov調查結果顯示，美國有59%受訪者對於疫苗態度尚未堅定，這可能導致疫苗供給與需求出現失衡；額外的財政刺激措施加上聯儲局前所未有的放水量，可能導致通脹和利率急劇上升，超出市場預期；政策不確定性則是高盛分析師認為可能為股市帶來的最終威脅。

由於喬治亞州參議員改選沒有任何1位候選人得票過半，2席參議員必須依法於明年1月5日補選，以確定將由哪一黨執掌參議院。熱門政治博弈網站PredictIt認為，民主黨「藍色浪潮」席捲喬治亞州的機率約31%，有可能使加稅政策和反壟斷法改革成真。就此，高盛擔心，反壟斷訴訟勢必影響股票銷售及估值。

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