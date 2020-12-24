香港中旅4億人幣購杭州開元森泊旅遊投資34%股權

另賣方開元旅業向中旅景區提供為期4年的業績對賭，承諾目標公司2020年度不出現虧損，2021年至2023年期間累計淨利潤不低於1.5億元。開元旅業和目標公司單獨及共同承諾，應以最大的努力促成目標公司於2025年12月31日前向中國證監會提交首次公開招股(僅含上海證券交易所及深圳證券交易所的主板、中小板和創業板)的申報材料。

目標公司主要從事實業投資、旅遊項目開發、旅遊項目管理及諮詢服務，旅遊基礎設施建設、企業諮詢管理、代訂酒店、餐飲服務及票務代理。

香港中旅解釋，目標公司定位中高端市場微度假項目，價值主張是向中高端客戶群提供城市周邊短途游休閒度假產品，引領消費升級，建立了特色化、低成本、重品質的價值支撐體系。目標集團擁有吸引市場的良好旅遊IP與高口碑產品、被行業認可的可複製模式及優異的業績表現，亦是開元森泊旅遊IP的落地實體。收購兼併目標公司成熟的旅遊IP，有助公司推進旅遊地產業務跨越式發展。

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