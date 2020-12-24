【悲情樓市】二手樓未跌完！荃威麗都平均呎價插穿萬元　

新冠肺炎疫症爆發，全球經濟大幅回落，本港住宅業主紛紛劈價出貨，今年二手樓價升幅已全數蒸發，較去年低近1.3%。不過，有地產界人士認為，入市買樓仍要等一等，因為樓價仍未跌完，相信要再跌數個百分點。更有投資者指若樓價再跌，買樓即變負債，所以現階段不建議市民入市。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報175.88點，已連跌兩星期，本周再挫0.38%，較今年高位跌約7.7%。而分區指數，則出現三跌一升情況，其中九龍區按周跌約0.93%至173.81點，港島則跌約0.85%，而新界東較上周挫0.2%。

●料明年上半年整體再削5%

該報告中的成分屋苑，有兩個平均每方呎實用面積調整呎價跌穿萬元，分別為荃灣的荃威花園及麗都花園，呎價分別約9,672及9,839元。個別地產代理行如戴德梁行，早前就預期明年上半年整體住宅樓價將會再跌約5%。

至於現階段市民應否入市，資深投資者伍冠流就認為，自己早前都有「執平貨」打算，但近日疫情又轉為嚴重，英國更出現變種病毒，本港市道即時轉弱。同時，減價業主再次增加，相信跌市會持續，實在沒理由「平少少」就即入市。他又指，若果疫情沒有太大變化，或突然嚴重，估計樓價會至少再跌3至4%，屆時才可考慮入市。

樓市仍未跌定，前補習天王、資深物業投資者吳賢德稱，去年起已不建議市民置業，自己亦盡沽手上未供滿單位，今次疫症屬全球性，不只局限於香港，即使疫情過去，經濟復甦也需要漫長時間。面對經濟下滑，購買房地產非常危險，一旦樓價下挫就即時負債。

他強調，現階段依然不會叫人買樓，而疫情下，明年第一、二季樓市處境會很困難，若有自用需要，就應降低約30%預算。

●倘市況續差 可擴議價空間

另方面，亦有市場意見指現時可以入市。資深財經專家林一鳴指，住宅樓價很難下跌，所以除納米樓之外，市民現時可考慮買樓，同時因應市況轉差而擴大與業主的議價空間，嘗試還價至低市價約3至5%。不過，估計業主減幅不會太大，而買家購入住宅時，都要考慮本身資金問題。

而祥益地產總裁汪敦敬表示，經濟環境估計已跌到「谷底」，但樓價只有數個百分點調整，加上低息環境持續，以及供平過租下，是買樓的好時機，否則將會如沙士後的樓價反彈。他料明年整體樓價全年上升至少5%。

【半山壹號銀主盤劈170萬沽】

樓價持續回落，銀主及業主要出貨，都要大幅劈價才有承接。何文田半山壹號銀主盤，減價170萬元後，獲買家以2,180萬元承接。

消息稱，上述半山徑29號低層單位，實用面積1,252方呎，屬套三房間隔，曾叫價2,350萬元放盤，近日減至2,200萬元，最終再劈減20萬元沽出，呎價約17,412元。

荃灣縉庭山同類放盤減至低市價沽。美聯鍾家豪稱，該項目3座高層B室，實用面積約527方呎，為特色樓層單位，銀主叫價約820萬元放售，獲兩組客爭購，終由上車客以792.88萬元購入，呎價約15,045元，低市價約3%。

業主放盤減幅亦明顯，中原許永生指，長沙灣泓景臺3座高層B室套三房戶，實用面積676方呎，放盤4個月，累減120萬元，獲同區客以1,180萬元承接，呎價17,456元。香港置業曾家輝表示，大角咀形品．星寓頂層特色戶，放盤兩個月後，累減120萬元，以約2,080萬元成交。

●北角柏傲山單位逾4年僅升值約3%

港島區方面，世紀21北山嚴智贇稱，北角柏傲山5座低層D室兩房戶售1,550萬元，呎價26,007元，創同類型單位近一年新低，單位逾4年帳面升值約3%。

不過，資助房屋「疫」市下則破頂。市場消息稱，黃竹坑居屋雅濤閣1座高層單位，實用面積576方呎，未補價第二市場售858萬元，呎價14,896元，創全港第二市場呎價新高。

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