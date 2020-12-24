【產經評論】科企聖誕不平安　獨大神話已幻滅

今年殊不容易才捱到聖誕，雖則未能普天同慶，但也願平安在眾人心中，內地科網巨頭則難矣！阿里巴巴、騰訊等曾被譽為經濟繁榮的驅動力及向國際展示科技實力的象徵，皆因在這14億人的巨大市場裏，可累積數億用戶，有足夠資源推動世界級創新，並開始影響日常生活的方方面面。正因如此，觸及了官方底線。

在2008年金融海嘯後，世界認識到「大到不能倒」的禍害。當企業達跨國水平及累積到龐大客戶群，只要財政稍有差錯，政府又挽救乏力的話，其一環扣一環的資金鏈一旦斷層，就會引發系統性風險，最壞情況更可使國家破產、政局變天。有了歷史借鑑，目前全球皆力避重蹈覆轍，中國也一樣，當局希望看到規模相對小、主導地位較弱、更易控制的企業，而非無限獨大，可以預計打壓不會只是一、兩家巨企就了事。

誠然，在未有疫情前，互聯網創新的風險是可控的，因一向習慣親身理財、到實體店購物的民眾，不會一下子改變既有習慣。不過，正因這場百年也難一遇的疫情史無前例地「封鎖」了世界，民眾被迫成為「網中人」，令科網巨企不費吹灰之力就能獨大，使傳統金融機構頓時出現資金鏈難題。

在經濟學上，有所謂「乘數效應」，即銀行不會將客戶的所有存款保留下來，而是會按比例借出去，才能做到財源滾滾，達到支撐經濟之效。要讓該效應持續，就必須有穩定的客戶資金流入及貸款需求。如是者，傳統大型銀行憑着品牌效應和龐大客戶群，掌握「出糧戶口」，只要經濟潮流穩步發展，是能容許「新經濟」企業競爭。

詎料，昔日做夢也想不到的情景竟霎時來臨，就是民眾徹底扭轉習慣，加上就業市場嚴峻，即使失業率不大升，背後減薪和開工不足比比皆是，致使傳統銀行業的資金鏈剎那間陷困。當然，若是短暫，大可靠央行緊急注資保住大局，可惜今次全球疫情持續近一年仍未緩和，民眾的習慣由當初估計的臨時，逐步演變為永久，令「幫襯」傳統渠道的人少了，那問題就大了，這正正是2008年「大得不能倒」的危機套路！

如是者，即使「新經濟」企業創辦人願意交出股權，也難以短期內化解傳統金融業的困局，皆因「乘數效應」有槓桿作用，只要資金循環一縮，對經濟的影響就會被放大。因此，改變遊戲規則成為了監管機構事在必行的舉措，須利用法則扭轉民眾行為。作為投資者，一本通書絕不能睇到老，局勢在平安夜前已變了。

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