夜市UPDATES：道指早段升70點　阿里在美股價挫一成

美股周四(24日)平安夜只有半日市，受惠英國與歐盟有望達成脫歐協議，掃除市場其中一個不明朗，道指早段升70點，至30,199點；標指升7點，至3,697點；以科技股為主的納指升27點，至12,798點。

不過，多隻在美上市的中資股下挫，阿里巴巴挫10.4%；京東挫2.2%；拼多多亦跌1.3%。俗稱「黑期」的新加坡港股期指報26,378點，較周四香港收市26,386點差不多。

其他個股消息，傳電子支付公司Square正磋商收購音樂串流服務Tidal，Square股價早段升2.1%至235.68美元。

投資銀行Wedbush列出投資者對蘋果公司(Apple Inc.)明年的寄望，包括期望iPhone 12會引發超級周期，明年銷量可超過2.4億部；以及Apple會與其他車廠建立電動車戰略合作夥伴關係。該公司維持Apple 12個月目標160美元，較周三收市有約22%上漲空間。Apple股價早段升0.3%至131.4美元。

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