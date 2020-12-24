移卡斥1.7億收購北京創信眾42.5%股權
2020年12月24日 22:48
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移卡(09923)宣布，收購北京創信眾的42.5%股權。移卡訂立購股協議，代價為1.7億元人民幣(下同)，將部分通過支付現金1.5億元，以及部分通過本公司向賣方配發及發行4,902,718股代價股份的方式支付。
代價股份將根據一般授權獲配發及發行，而發行代價股份毋須獲得股東批准。代價股份將佔擴大後公司已發行股本約1.08%。
交易完成後，移卡將透過移卡科技間接持有北京創信眾42.5%的股權。
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