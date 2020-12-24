內地元旦農曆新年期間加強市場價格監管

內地市場監管總局周四(24日)發通知，要求各級部門明年元旦農曆新年期間加強市場價格監管，並點名6項重點監管領域，包括茅台等名優白酒、糧油肉禽蛋菜奶等農副產品、防疫物資、交通運輸、餐飲住宿等旅遊業價格，以及電商平台價格監管。

該局解釋，明年元旦農曆新年期間節日消費需求集中釋放，消費者大量跨區流動，市場價格異常波動風險有所增加，進入價格違法行為多發期，要加大重點領域監管力度，以營造良好節日消費環境。

該局指，兩節期間社區團購、外賣、網購平台等進行價格促銷增多，要加強線上銷售商品和服務的價格監管，督促經營者完善價格促銷方案，依法查處虛構原價、誤導性價格標示、不履行價格承諾等各類不正當價格行為。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020