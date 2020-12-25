5G「起步價」 美遠超內地

隨着中美科技戰愈演愈烈，雙方正加快搶用5G網絡的「黃金頻段」！中國工信部率先向內地3大電訊營運商發放5G中低頻段使用許可，為期長達10年之際，美國聯邦通訊委員會(FCC)仍在拍賣原作軍用的3.7至3.98GHz頻段中的280MHz(兆赫)頻譜使用權，外電指目前總叫價已超過698億美元(約5,444.4億港元)，反映內地營運商在打造5G網絡成本方面贏在起跑線。

美國一向被視為在5G發展上落後，特朗普政府為求增加庫房收入，不惜將軍用頻譜高價拍賣。據FCC介紹，今年12月8日已啟動最新的5G頻譜拍賣，堪稱美國史上最大規模的中頻5G頻譜拍賣。FCC主席帕伊(Ajit Pai)更形容，這對美國消費者及美國在5G領域的領導地位而言，相當重要，因通過釋放關鍵的中頻頻譜，以至連串的頻段拍賣及計劃，意味其「5G快速計劃」(5G FAST Plan)正進行得如火如荼。

據外電報道，FCC正進行的競拍，至今競投額已創下紀錄新高，且遠高於華爾街的預測，表明多家公司正重金爭奪。由於這次5G競拍直到2021年1月4日方告結束，屆時競價總額可能更高。研究公司LightShed Partners電訊分析師Walt Piecyk稱，中頻段頻譜為5G的發展方向，屬5G網絡「黃金頻段」，因美國第3大電訊商T-Mobile收購第4大同業Sprint的交易，對同業Verizon及AT&T帶來壓力，令後兩者需要加價出手搶佔上述頻譜。

中國現時正以6GHz以下的中低頻段全速建設5G網絡，反觀美國在中頻段頻譜部署則較為落後，因此當地電訊商要急於斥巨資搶奪對發展5G至關重要的中頻頻譜，而內地電訊商卻如期趕於今年內獲工信部「開綠燈」，取得10年期5G中低頻段使用許可證，進展再次拋離美國。

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