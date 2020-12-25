東方日報B1：阿里聖誕快「落」　市值驟失4372億

官媒周四(24日)刊文，指市監總局據舉報調查阿里實施「二選一」等涉嫌壟斷行為，形容此舉是「互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措」，有利規範行業秩序及促進平台經濟長遠健康發展。

文章又指，近年內地網上經濟蓬勃發展，對推動經濟高質量發展及提升國民生活水準發揮重要作用，惟業界憑藉數據、技術、資本優勢令市場集中度愈來愈高，加速向龍頭平台集中，關於平台壟斷問題的舉報日益增加，「反壟斷已成為關係全局的緊迫議題」；並以歐盟2017至2019年接連對Google進行反壟斷處罰，累罰逾90億美元為例，指加強反壟斷監管已「大勢所趨、人心所向」，強調《反壟斷法》適用於所有主體。

另一邊廂，人民銀行周四宣布，該行近日將聯同中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局約談螞蟻，「陣容」與上月初螞蟻臨近上市前約談實際控制人馬雲等高層時一樣，屆時將督促指導螞蟻落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。官媒形容這反映規範平台經濟發展已刻不容緩。螞蟻回應稱，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求。

雙重打擊下，阿里周四遭洗倉，股價最多曾挫8.93%，低見226.2元，創近半年新低，收市報228.2元，瀉8.13%。

阿里收市後刊發公告確認周四接到市監總局關於按國家《反壟斷法》調查其的通知書，並稱會積極配合調查，現時業務一切正常。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，《反壟斷法》對阿里的影響相對其他大型科網股大，原因包括其金融業務佔比高。

螞蟻上月初因監管環境生變緊急煞停上市大計後，阿里依然霉運不斷。正榮金融業務部副總裁郭家耀指，市場擔心阿里生意會受反壟斷調查影響，螞蟻再被約談亦顯示中央加大監管力度。以騰訊兩年前遊戲業務所遇上的監管風險醞釀約一年，就算阿里業務沒有即時受創，監管陰霾下股價短期難有反彈空間。

宏高證券投資經理梁杰文相信，阿里股價不會跌穿200元，原因是由逾300元以上大幅回落已反映負面因素，而且公司在電商行業具龍頭優勢，業務亦廣泛。不過，他仍然提醒投資者應該把資金分散投資於多隻大型的新經濟股。

另邊廂，深圳市地方金融監管局官員周四帶隊赴騰訊調研，期望該公司發揮資金和技術優勢加大在深圳的金融布局，推動當地產業創新及金融業高質量發展。

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