美股收市：道指升70點　阿里巴巴重挫13%

美股周四(24日)平安夜只有半日市，受惠英國與歐盟有望達成脫歐協議，掃除市場其中一個不明朗，美股3大指數收市向好。道指收報3,0199點，升70點或0.23%；標指收報3,703點，升13點或0.35%；納指收報12,804點，升33點或0.26%。

中國就反壟斷法開始對內地電商平台阿里巴巴進行調查，拖累阿里巴巴股價全日急挫13.34%，收報222美元。其他內地電商個別發展，京東收跌1.14%；拼多多上漲8.91%，收報152.75美元。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示，雖然眾議院共和黨否決了美國總統特朗普修改刺激法案的建議，但相信特朗普徹底否決刺激法案的可能性不大，加上該法案獲得了參眾兩院大比數支持。

他續說，即使特朗普成功否決了這項措施，拜登也將在僅27天之內接任總統，然後對簽署通過刺激法案。

不過，聖誕節日期間大市成交淡靜，但投資者對於美國疫情仍然警惕，美國疾病控制及預防中心(CDC)，截至周三，新冠肺炎疫苗獲得超過100萬次接種，大幅低於預期的12月內獲得1,900萬次接種。

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