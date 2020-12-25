疫情刺激個人電腦需求 全球供應短缺或將持續至2022年

外媒報道，硬件產業高層及分析師指出，今年全球筆記型電腦及個人電腦(PC)的銷量，來到2007年蘋果公司的iPhone出現以後最高，從而造成供應鏈緊張，製造商仍需要幾個月時間才能完成現有的訂單。

分析公司IDC副總裁Ryan Reith表示，不僅如此，到2022年，政府用於學校和企業的額外刺激資金，可能會加劇市場面臨的緊縮現象。

受疫情影響，加大遠距學習及在家工作的需求，帶動電腦市場的好轉。相較之下，智慧手機在經過十年的好時光後，則開始走下坡。

電腦生產商宏碁泛美營運部總經理Gregg Prendergast表示，整個供應鏈見到前所未有的緊張。

在2008年，筆記型電腦及桌上型電腦的全球銷量約在3億部，但隨後由峰值下滑，至近期一直朝2.5億台的水準下滑，幾乎無人預期這一產業會出現反彈。但目前一些分析師預計，今年的總出貨量可能接近3億台，較去年增長15%。

研究公司Canalys預期，到2021年底，已完成安裝的個人電腦和平板電腦將達到17.7億部，高於2019年的16.4億部。此現象的一個重要原因，是過去一個家庭可能只需一部電腦，但受疫情影響，家中的學生、工作者及玩遊戲的人，可能都需要使用家中電腦。

為滿足這種突然的需求，全球幾家大型個人電腦銷售商增加了供應商，加快出貨速度，並計劃發布更好的機型，但可能還不夠。

分析師說，即使許多工廠撐過疫情的關閉，但現在要取得螢幕及處理器供應也更為困難。若這部分可能解決，2021年電腦的銷售還會更好。

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