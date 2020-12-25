【回顧與展望】全球狂泵水　股市勢續上

今年新冠肺炎爆發後，環球出現大冧市，當中，美股標指由2月高位3,393點，迅即插至3月最低2,191點，調整幅度達35%，但在各地政府及央行落重藥救市下，即使經濟未能擺脫衰退，但股市率先出現V形反彈。隨着年尾美國總統大選後政局漸趨明朗，加上預期疫苗面世可帶動經濟復甦，全球股市反高潮破頂，市場普遍對新一年股市前景樂觀。

為應對疫情的經濟衝擊及市場資金緊張，聯儲局3月3日宣布緊急減息0.5厘，之後再將利率降至近乎零並推出多個緊急融資機制，當局亦重啟量化寬鬆(QE)措施，現時每月購買800億美元美債及400億美元按揭抵押證券(MBS)，其他央行亦大舉「放水」，市場更揣測多家央行包括英倫銀行、澳洲央行等或實施負利率。

各國亦史無前例推出龐大財政刺激措施，包括保就業計劃，擔保企業債務，甚至直接派錢。統計顯示，單是20國集團(G20)成員國，迄今動用約11萬億美元(約85.8萬億港元)抗疫及振興經濟，金額料續攀升。

大量泵水下，環球股市從低位反彈，以業務受惠疫情的大型科技股如網購「一哥」亞馬遜最搶鏡，一些「宅經濟」股如視像會議軟件開發商Zoom及家居健身器材及服務公司Peloton今年累漲約460%及近470%。

踏入年底，美國11月總統大選塵埃落定，疫苗研發出現重大突破，全球股市掀起新一輪升浪，MSCI所有國家世界指數再創新高，道指更於11月24日首次升穿30,000點關，標指從3月23日低位反彈最多近70%並破頂。

同時美股出現大規模板塊輪轉現象，估值偏高的科技股及業務受惠疫情的股份遭拋售，投資者轉吸估值低殘的零售、航空及地產股，因這些股份在復甦中受益較大。

新興市場亦在該現象中受惠，據Morningstar統計，基金經理3至5月從新興市場撤資逾700億美元，但據EPFR數字，11月裏新興市場股、債基金錄最大單周吸資紀錄，達108億美元。美國銀行11月基金經理調查亦顯示，新興市場是最受追捧的市場。

展望明年，有市場人士認為，由於美國共和黨可能繼續把持參議院，意味華府的刺激經濟規模不會龐大，從而不會導致聯儲局加息預期升溫，相信這環境將有利股市持續向上。華爾街大行亦紛紛「大合奏」唱好美股，當中，摩根士丹利首席美股策略員威爾遜看好明年牛市將重臨，標指未來12個月內將上揚10%，認為經濟改善及企業盈利表現將令人驚喜，相信金融、原材料、工業股將成為明年升市火車頭。

今年6月將美股投資評級降至「中性」的全球最大基金公司貝萊德，11月底重新把評級上調至「增持」，因預期將受惠結構性增長趨勢，及明年或進入周期性升軌。該行指，疫苗的利好消息強化其明年經濟加速預測，降低經濟永久創傷風險。

此外，市場相信，美股以外市場增長潛力或更大。Quilvest財富管理投資委員會成員Bob Parker稱，其他股市未來6至9個月表現會好過美股，因投資者將轉投一些從疫情中最快復甦、增長前景最持久及估值較低的市場。他料歐洲股市明年將跑贏美股，尤其是英國、西班牙及意大利。

高盛相信當環球經濟在明年第二季漸趨穩固，新興市場將跑贏全球其他市場，建議投資者搶先在年底前部署，而非等到正面數據出爐。

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