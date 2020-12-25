【回顧與展望】困家炒股　美交易宗數增1.2倍

新冠肺炎疫情對全球股市始料不及的影響，是打工仔由在家工作變為在家炒股！由於空閒時間增多，加上券商推出零佣金的誘因下，各地散戶不但在2、3月大冧期間撈底，即使市況反彈後繼續追捧一些受惠疫情的「宅經濟」股，他們人多勢眾，成為升市的重要力量。

美國大型經紀商嘉信理財透露，截至6月底止3個月，新增戶口達170萬個，幾乎是首季的3倍，客戶每日交易宗數按月增加5%，按年更大升126%。至於近年冒起的數碼經紀商如Robinhood，其智能手機的炒股程式深受年輕投資者歡迎，這些平台今年亦吸納以數百萬計用戶。

其他國家亦有類似現象。在巴西，自3月以來，股票投資者人數多100萬，投資者總數是兩年前的3倍，主要是由於央行把基準利率降至2厘紀錄低位，很多投資者把手上愈來愈低回報的債券，轉為股票。

據統計顯示，散戶佔美股交易量的比重，由1月的9%，升至6月的15.9%。由於散戶的市場影響力愈來愈大，開始有一些專業投資者分析散戶手影，以捕捉投資機會。

市場警告，不少散戶蜂擁追入一些高風險和投機味濃的股份，如零收入的電動車生產商Nikola，甚至已申請破產的租車公司Hertz，股價曾被炒高，隨時投資損手。

此外，散戶投資者猛增，令很多經紀商的交易系統不勝負荷。上月當疫苗研發出現突破消息一出，至少10個熱門炒股平台，以及大型券商及投資公司包括富達國際、領航(Vanguard)，不約而同出現系統死機、交易重複、登入困難等問題。

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