【回顧與展望】期油曾瀉至負數 金價升穿二千關

商品市場今年受疫情嚴重打擊，各類商品價格一度大插水，當中以油價走勢最誇張，紐約期油於4月2日破天荒瀉至每桶負37美元。另邊廂，在避險投資需求帶動下，金價打破2011年的紀錄，並一度升穿每安士2,000美元大關。踏入年尾，市場憧憬經濟復甦，銅及鐵礦石等工業金屬接力跑上。

其實在疫情衝擊之前，油價已因沙特阿拉伯和俄羅斯爆發石油大戰而拾級而下，疫情令經濟活動陷於癱瘓尤其是航空運輸業，加劇供應過剩情況。

負油價除了導致石油業及產油國損失大量收入外，一眾買入期油交易所買賣基金(ETF)的散戶投資者紛紛中伏。美國監管機構上月底就負油價事件發表調查報告，列出多個觸發可能原因，包括供應過剩、需求暴跌及儲油設施不足，然而這些負面因素當時已存在一段時間，報告始終未能解開當日冧市的謎團。

為阻止油價續尋底，主要產油國史無前例聯手減產，除減產聯盟OPEC+成員外，美國、加拿大及挪威等西方產油國亦加入干預，每日減產共1,340萬桶，令油價止瀉。

國際能源機構(IEA)估計，今年全球石油需求按年減少880萬桶/天，明年只回升580萬桶/天，未能收復失地。即使如此，隨着疫苗面世令經濟復甦前景改善，儘管OPEC+將於明年初小幅增產，仍帶動油價重上8個月高位。

不過，相對其他商品，油價反彈力度有限。以銅價為例，倫敦期銅本月升至逾每噸8,000美元，創逾7年新高，自3月低位反彈逾70%。鐵礦石價格亦受惠最大買家中國經濟率先復甦，加上疫情導致巴西供應減少，本月初升上每噸逾150美元的7年高位，今年累漲約64%。

金價方面，金價8月升上2,075美元紀錄高位後反覆回落，主要是美國政局前景明朗化及經濟前景改善，部分資金開始從黃金ETF流出。最近多家大行先後降低金價預測，其中，摩根士丹利將明年平均金價預測下調至1,835美元。

高盛對明年整體商品市場前景樂觀，並指開始進入「結構性牛市」，主因過去10年投資不足，使產能不足應付V形經濟復甦；其次是當局振興政策帶動商品密集的經濟增長；最後是，商品價格料受惠貨幣貶值及通脹上升。該行本月初提高布蘭特期油明年預測至每桶65美元，較現水平高約27%。

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