【專家點評】溫灼培：美元長遠看淡 短線變數仍大

聯儲局於12月議息會宣布，延長與海外央行的美元流動性掉期協議到明年9月底。當局此舉明顯是要讓市場上有充裕的美元供應，所以有理由相信，當局是要向市場暗示其對弱美元的渴求。可能投資者上周也意識到聯儲局的用意，故能解釋美匯指數一度跌破90水平重要關口的原因。

聯儲局的意向對美元匯價後向影響固然重要，但分析美元匯價還需看歐洲情況。始終貨幣是相對，而美元以外最大貨幣正是歐元。現時市場最關心是英國本月底會否硬脫歐，若然屬實，這不單會對英鎊匯價帶來衝擊，也會拖累歐元匯價。如果歐元下跌，即美元將可獲得支持。

其次，現時全球疫情未見停止迹象，且有消息指英國出現病毒變種。現階段歐盟專家雖說疫苗仍可以應對變種病毒，但仍建議投資者密切留意疫情變化。如歐美國民相繼接種疫苗後，當地疫情仍未能受控，市場便會開始質疑疫苗的效能。

一旦出現質疑，可以想象將會拖累市場投資氣氛，並可能會驅使避險資金再度追捧美元，使美元變強。長遠筆者沒改變看淡美元的大方向，但短線美元變化也不能忽略，中線即預期美匯指數有機會下試88水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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