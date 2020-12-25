美元佔全球外匯儲備連跌2季　分析質疑主導地位正減退

國際貨幣基金(IMF)周四(24日)公布，美元第3季佔全球外匯儲備比率為60.4%，較前一季的61.2%有所下滑，引發部分分析師質疑，美元在外匯儲備的主導地位正在減退。

根據IMF的報告，在各國央行持有的外匯儲備中，美元佔比最高，但已連續兩季下滑。第3季全球外匯儲備金額升至創紀錄的12.25萬億美元，高於前一季的12.01萬億美元。其中美元佔第3季外匯儲備總額接近6.94萬億美元，第2季則約為6.9萬億美元。

部分分析師質疑，美元能否維持外匯儲備的主導地位，美國的地緣政治力量正持續減弱、債務負擔沉重，以及出現替代貨幣。

市調機構Rosenberg首席經濟學家暨策略師羅森柏格表示，美元的確總有一天會失去主導地位，正如以往所有的外匯儲備貨幣一樣，但在我們有生之年遇到此事的機率微乎其微。他解釋，美元目前仍具有壓倒性的主導地位，即使全球爆發新冠肺炎疫情，這個地位並未出現立即消失的迹象。他認為，美元目前處於熊市周期，還沒到達崩盤邊緣。

IMF的數據也顯示，歐元佔第3季外匯儲備比重企穩於20.5%，略高於前一季的20.1%。歐元的外匯儲備比率在2009年達到高峰，當時比重達28%。

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