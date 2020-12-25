A股快報：三大指數倒升　券商股領漲

內地股市全線倒升，滬綜指最新報3,384點，升21點或0.64%；深成指報13,971點，升56點或0.4%；創業板指報2,825點，升4點或0.16%。

有色金屬、港口航運及券商等板塊帶領大市上升。國信證券漲逾7%；哈投股份、方正證券、東北證券、廣發證券等跟升。

【09:42】A股快報：三大指數偏軟 白酒股續挫

內地股市早段全線偏軟，滬綜指最新報3,358點，跌4點或0.14%；深成指報13,891點，跌23點或0.17%；創業板指報2,817點，跌3點或0.13%。

白酒股繼續大跌，老白乾酒跌停，皇台酒業、金徽酒等跌逾9%，貴州茅台跌逾1%。

光伏板塊做好，森源電氣漲停，豫能控股、太陽能、億晶光電、東方日昇等向上。

造紙板塊有買盤，五洲特紙漲4%，森林包裝、太陽紙業、晨鳴紙業等漲逾3%。

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